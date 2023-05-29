ОБСЕ может распасться из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии — МИД Финляндии 29 мая, 09:10 В Финляндии заявили, что ОБСЕ может распасться (Фото:www.facebook.com/osce.org)

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит распад из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет Yle.

Согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами, но РФ и Беларусь не поддержали кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году. Эстония же не готова отказаться от своей кандидатуры.

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По словам Хаависто, ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году, он оценивает ситуацию как серьезную.



«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — сказал Хаависто.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была создана в Будапеште в 1994 году, когда серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию.