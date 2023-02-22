«Никакой конкретики». Британская разведка проанализировала обращение Путина

22 февраля, 09:21
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию показал, что настроен продолжать войну, но при этом не высказал никакой конкретики относительно планов.

Об этом говорится в сводке британской разведки в Twitter по состоянию на среду, 22 февраля.

В ведомстве отметили, что диктатор вновь раскритиковал Запад, охарактеризовал западные элиты как «символ тотальной беспринципной лжи» и объявил о приостановлении участия в Договоре о ядерном оружии.

Видео дня

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1628277350075887616

«Путин сохранил воинственный тон, который он использовал в своих выступлениях в течение последних шести месяцев, но не раскрыл никаких практических шагов, которые могли бы улучшить ныне тупиковую для России ситуацию на поле боя», — говорится в сообщении.

Также в разведке подчеркнули, что Путин продолжает вести противоречивый рассказ об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все хорошо и все идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными.

https://www.youtube.com/watch?v=fXnqRHjg3Ec
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Владимир Путин Великобритания Разведка Война России против Украины

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