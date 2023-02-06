Именно 24 февраля. Чего ждать от обращении Путина к Федеральному собранию — прогноз Ильи Пономарева 6 февраля, 15:43 Илья Пономарев считает, что во время выступления Владимира Путина перед Совфедом, которое, по его словами, состоится 24 февраля 2023 года, не стоит ждать исторических заявлений (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью Radio NV рассказал, чего ждать от обращения российского диктатора Владимира Путина к Федеральному собранию, которое, по его словам, состоится 24 февраля.

«Согласно моей информации, это будет происходить именно 24 февраля, в годовщину [полномасштабного вторжения]. И это будет очень символично», — сказал Пономарев Radio NV.

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Он добавил, что не верит, что во время этого выступления российского диктатора «может прозвучать что-то историческое».

«Они уже много раз анонсировали что-то, но ничего не произошло. И я просто не понимаю, а что еще он может говорить такого, чтобы кого-то удивить? Я думаю, что этого не будет. Что на самом деле может происходить, так это какое-то огромное наступление. Это вероятно. Потому что Путин откладывал это выступление уже несколько раз. По обычаю, оно должно было прозвучать уже в декабре, но его не произошло. И ему очень важно показать, что он победитель, что есть определенные успехи», — сказал также бывший депутат Госдумы РФ.

14 декабря стало известно, что Путин в этом году отменил послание Федеральному собранию.

Федеральное собрание РФ — двухпалатный законодательный орган, состоящий из Госдумы (нижняя палата) и Совета Федерации (верхняя палата).

12 декабря российский диктатор впервые за 10 лет отменил большую итоговую пресс-конференцию в конце года.

Также Путин отказался от нового года в Кремле.

Наиболее исчерпывающие сведения о возможных причинах нежелания Путина выступать на публике с масштабными заявлениями 15 декабря обнародовало издание The Moscow Times. Издание поговорило с шестью источниками, близкими к Кремлю и правительству, и выяснило, что большую пресс-конференцию все же готовили, однако решение отменить ее Владимир Путин принял лично и в последнюю минуту.

Этому поспособствовал целый ряд причин, поставивших диктатора в безвыигрышное положение. «Сдача Херсона, атака морскими беспилотниками базы ВМФ в аннексированном Севастополе, взрыв на Крымском мосту, объявление мобилизации, операции украинских военных на территории России, включая удары по военным аэродромам в Саратовской и Рязанской области, — выбили из рук Владимира Путина все козыри, с которыми он собирался выйти к публике», — пишет The Moscow Times об отказе диктатора от «большого жанра» (так кремлевские чиновники на жаргоне называют форматы посланий, прямых линий, пресс-конференций).

Еще одним значимым фактором стало отсутствие позитивных новостей с фронта.

