Ложь диктатора. Путин приплел контрнаступление ВСУ к мятежу Пригожина 26 июня, 22:29 Владимир Путин (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

В понедельник вечером, 26 июня, российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением. Он приплел контрнаступление ВСУ к провальному мятежу главаря Вагнера Евгения Пригожина.

Диктатор заявил, что якобы мятеж в «все равно был бы подавлен».

Он также соврал о том, что «твердую позицию по поддержке конституционного порядка» заняли общественность, партии, религиозные организации, все общество. При этом не упомянул, что «вагнеровцы» почти дошли до Москвы за пару дней, захватив при этом несколько крупных городов.

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В своей речи Путин упомянул и украинское контрнаступление.

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«Любой мятеж был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия — на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами „ни шагу назад“ гибнут наши товарищи», — заявил он.

Также с «важным заявлением» 26 июня должен был выступить белорусский диктатор Александр Лукашенко. Однако, позже его пресс-служба заявила, что выступление переносится на вторник, 26 июня.

Вечером 24 июня Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности». В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.