Инициативная группа Першого грудня опубликовала обращение в связи с началом пятой зимы российско-украинской войны , подчеркнув, что эта война носит экзистенциальный характер и у украинцев нет выбора между обороной и капитуляцией.

NV публикует полный текст обращения.

Украина входит в очередную, уже пятую зиму полномасштабной войны, в состоянии не только военного и экономического, но и морально-психологического истощения.

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В этот момент стоит напомнить себе, где мы находимся, как сюда попали и что ожидает нас впереди.

Мы не выбирали эту войну. Кто бы ни обвинял Украину в том, что она сама спровоцировала — своей слабостью или, наоборот, настойчивостью в стремлении в ЕС и НАТО, своей языковой и культурной политикой, своей неготовностью терпеть авторитаризм и коррупцию или признать себя зоной исключительных российских интересов, — мы точно знаем, что единственной причиной войны является агрессия, а единственным ее виновником — Россия.

Российско-украинская война — экзистенциальная, то есть для нас это война за наше право на жизнь — у нас нет выбора, защищаться или нет. Эта война обусловлена ​​не какими-либо экономическими или географическими обстоятельствами, а самым нашим историческим выбором — существовать как независимая украинская нация в собственной стране, свободной от империй. Эта война, как и предыдущие войны России против Украины, вызвана российским империализмом. Эпоха украинской независимости позволила нам заново сформировать свою идентичность, утвердиться в общих ценностях, построить государственные институты и вырастить новое поколение. Если бы война началась в 1991-м, шансов было бы немного.

Так же отвергаем обвинения в нашей неуступчивости, дескать, если бы Украина капитулировала, то жертв, страданий и разрушений было бы меньше. Исторический опыт доказывает обратное. Потеря украинской государственности сто лет назад привела к большим жертвам и страданиям, к депортациям и лагерям, к Голодомору и расстрелянной культуре, к попытке стереть украинскую идентичность, растворив ее в «советском народе».

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Российско-украинская война давно переросла в войну на выживание, она истощает фронт, тыл, экономику, государственное управление, образование, все сферы нашей жизни. Без упорных усилий каждого человека на фронте и в тылу, без помощи международных партнеров страна не продержалась бы. Мы все заслуживаем того, чтобы поблагодарить друг друга.

В то же время накапливаются усталость и истощение. Моральный дух находится под дополнительным давлением из-за нерешенных внутренних проблем: коррупция, мобилизация и сроки службы, нарушения демократических норм, неоправданное давление на экономику, слабая публичная коммуникация власти, отсутствие плана победы, а вдобавок тревожные ожидания относительно зимы.

Но мы знаем из собственной истории, какова альтернатива нашему сопротивлению. Недаром говорят: «Если Россия перестанет воевать, не будет войны. Если Украина перестанет воевать, не будет Украины», — а, в итоге, не будет многих из тех, кто читает эти строки.

Поэтому, несмотря на усталость и истощение, мы должны продолжать сопротивление: поддерживать Силы обороны Украины, заботиться о тех, кому труднее, продолжать бороться против коррупции и за хорошее и профессиональное управление — ведь в войне на истощение побеждает тот, кто лучше управляет доступными ресурсами. Мы должны поддерживать друг друга несмотря на различные второстепенные разногласия. Различия в видении будущего, мировоззрении и убеждениях мы сможем решить в диалоге — после того, как выстоим.

Россия поставила себе в 2022 году цель: уничтожить нас в течение недель, если не дней. Агрессоры своей цели не достигли — и ясно, что не достигнут. Потому Украина уже победила. Эту победу нужно удержать и развить. Сможем ли это сделать — зависит от нас. Но мы должны это сделать, потому что нет другого выбора.

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История знает немало примеров, когда меньший и более слабый побеждал, потому что отстаивал правду, боролся за собственную жизнь, был находчивее, гибче и инновационнее, быстрее учился и менялся. Мы верим, что вскоре история пополнится и нашим примером, а Украина наконец станет свободной, защищенной, справедливой, богатой и процветающей.

Ольга Айвазовская, Максим Буткевич, Александра Гнатюк, Евгений Головаха, Владимир Ермоленко, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Валерий Пекарь, Александра Матвийчук, Елена Стяжкина, Ярослав Яцкив.