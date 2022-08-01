Вучич о ситуации в Косово: в случае обострения капитуляции не будет, Сербия победит
Александр Вучич (Фото:instagram.com/buducnostsrbijeav)
Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации по поводу ситуации в Косово. Он надеется «на продолжение мирного диалога».
Об этом сообщает Kurir.
« В полночь ожидаем, что командующий KFOR поговорит с лидером партии Сербский список Гораном Ракичем и представителями сербов. Для нас крайне важно, чтобы диалог продолжался, и мы решили вопрос мирным путем», — подчеркнул глава Сербии.
Вучич также призвал международных партнеров "сделать все возможное, чтобы остановить конфликт".
В то же время, он заявил, что капитуляции не будет и победит Сербия.
На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу у пограничного перехода Яринье, протестуя против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
Сообщалось, что в не менее двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы.
Что стало причиной обострения Косово?
Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.
Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.
Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное ( сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.
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