Вучич о ситуации в Косово: в случае обострения капитуляции не будет, Сербия победит 1 августа, 01:45 Александр Вучич (Фото:instagram.com/buducnostsrbijeav)

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации по поводу ситуации в Косово. Он надеется «на продолжение мирного диалога».

Об этом сообщает Kurir.



« В полночь ожидаем, что командующий KFOR поговорит с лидером партии Сербский список Гораном Ракичем и представителями сербов. Для нас крайне важно, чтобы диалог продолжался, и мы решили вопрос мирным путем», — подчеркнул глава Сербии.

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Вучич также призвал международных партнеров "сделать все возможное, чтобы остановить конфликт".

В то же время, он заявил, что капитуляции не будет и победит Сербия.

На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу у пограничного перехода Яринье, протестуя против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Сообщалось, что в не менее двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы.

Что стало причиной обострения Косово?

Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.

Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное ( сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

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