Силы НАТО в Косово готовы вмешаться, если стабильность страны окажется под угрозой — заявление KFOR
KFOR — международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово (Фото:twitter.com/NATO_KFOR)
Силы НАТО в Косово, KFOR, заявили, что готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность страны окажется под угрозой.
На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу у пограничного перехода Яринье, протестуя против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.
Сообщалось, что в не менее двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы.
Что стало причиной обострения Косово?
Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.
Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.
Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное ( сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.
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