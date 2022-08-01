Силы НАТО в Косово готовы вмешаться, если стабильность страны окажется под угрозой — заявление KFOR

1 августа, 00:48
KFOR — международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово (Фото:twitter.com/NATO_KFOR)

KFOR — международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово (Фото:twitter.com/NATO_KFOR)

Силы НАТО в Косово, KFOR, заявили, что готовы вмешаться в ситуацию, если стабильность страны окажется под угрозой.

https://twitter.com/NATO_KFOR/status/1553852357972316160?s=20&t=aGAbUqSvsOAOQ43dGCI8ww

На севере частично признанного Косово местные сербы перекрыли грузовиками главную дорогу у пограничного перехода Яринье, протестуя против решения косовских властей о перерегистрации транспортных средств и идентификационных карт.

Видео дня

Сообщалось, что в не менее двух городах на севере Косово раздавались сирены и были слышны выстрелы.

Что стало причиной обострения Косово?

Блокировка дорог и пограничных переходов на севере Косово произошла за день до того, как там вступит в силу решение правительства Косово относительно сербских номерных знаков и идентификационных документов, принятое в июне этого года.

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Север Косово заселен этническими сербами, негативно относящимися к отделению региона от Сербии. Поэтому там до сих пор пользуются сербской валютой и имеют сербское гражданство.

Соглашение между Сербией и Косово, заключенное в 2011 году, предусматривает временное ( сроком на 5 лет) использование жителями севера Косово нейтральных документов и номерных знаков. Несмотря на то, что переходный период уже давно завершился, все попытки заставить косовских сербов перейти на национальные документы вызвали лишь массовые протесты.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   НАТО Сербия Косово

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