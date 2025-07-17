Президент Сирии: Мы готовы воевать, если достоинство сирийцев будет под угрозой

Мужчины идут среди обломков после мощных авиаударов, всколыхнувших Дамаск в среду, 16 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Халил Ашави)

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа после израильских авиаударов по Дамаску заявил, что защита граждан-друзей и их прав является приоритетом для его страны.

Об этом сообщает Reuters.

В своём первом телевизионном заявлении после атаки Израиля в среду, 16 июля, Шараа обратился к гражданам-друзьям, сказав: «Мы отвергаем любые попытки втянуть вас в руки внешней стороны».

«Мы не принадлежим к тем, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с вызовами и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушения», — сказал он.

Он добавил, что сирийский народ не боится войны и готов воевать, если его достоинство будет под угрозой.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля атаковала сирийскую столицу Дамаск. Удар нанесли по зданиям Генштаба Сирии и президентского дворца. Такая же ситуация и со зданием Минобороны.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что сирийскому правительству будут нанесены «болезненные удары». Описывая новых правителей Сирии как "замаскированных джихадистов", Израиль заявил, что не позволит им перебросить силы на юг Сирии, и пообещал защитить друзскую общину региона от нападений.