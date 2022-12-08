Оборону Сватово будет держать 1-я гвардейская танковая армия РФ: ранее ее разгромили под Харьковом — британская разведка

8 декабря, 12:00
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Оборонять Сватово будет 1-я гвардейская танковая армия РФ, которую раньше разгромили под Харьковом (Фото:Радио Свобода)

Оборонять Сватово будет 1-я гвардейская танковая армия РФ, которую раньше разгромили под Харьковом (Фото:Радио Свобода)

По данным британской разведки, подразделения 1-й гвардейской танковой армии России дислоцированы вдоль линии обороны в районе Сватово Луганской области.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что «элитная» 1-я гвардейская танковая армия РФ понесла тяжелые потери в начале войны, а также во время отступления из Харьковской области в сентябре.

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Сейчас она, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами, хотя ее численность остается значительно ниже утвержденной, которая составляет более 25 тысяч человек.

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Россия сейчас завершила почти непрерывную систему траншей на протяжении 60 км между Сватово и российской границей, отметили в разведке.

«Однако, несмотря на продолжительность этих работ, глубина укреплений остается неясной. Эффективность оборонительных операций 1 ГТА и других формирований во многом будет зависеть от степени поддержки запасных позиций», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1600780158809563136

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупантам "в ближайшем будущем придется попрощаться со Сватовым и Кременной".

https://www.youtube.com/watch?v=qgx4WDSA5ng
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Армия России Сватово Война России против Украины

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