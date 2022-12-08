Оборону Сватово будет держать 1-я гвардейская танковая армия РФ: ранее ее разгромили под Харьковом — британская разведка 8 декабря, 12:00 Оборонять Сватово будет 1-я гвардейская танковая армия РФ, которую раньше разгромили под Харьковом (Фото:Радио Свобода)

По данным британской разведки, подразделения 1-й гвардейской танковой армии России дислоцированы вдоль линии обороны в районе Сватово Луганской области.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что «элитная» 1-я гвардейская танковая армия РФ понесла тяжелые потери в начале войны, а также во время отступления из Харьковской области в сентябре.

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Сейчас она, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами, хотя ее численность остается значительно ниже утвержденной, которая составляет более 25 тысяч человек.

Россия сейчас завершила почти непрерывную систему траншей на протяжении 60 км между Сватово и российской границей, отметили в разведке.

«Однако, несмотря на продолжительность этих работ, глубина укреплений остается неясной. Эффективность оборонительных операций 1 ГТА и других формирований во многом будет зависеть от степени поддержки запасных позиций», — говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что оккупантам "в ближайшем будущем придется попрощаться со Сватовым и Кременной".