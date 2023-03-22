Белый дом об обороне Бахмуте: США поддерживают решения Украины 22 марта, 12:36 США поддерживают Украину в вопросе обороны Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

США в вопросе обороны города Бахмут в Донецкой области поддерживают и полностью полагаются на выбор Украины.

Как заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, США будут продолжать обеспечивать президента Владимира Зеленского «всем, что ему нужно, где бы он ни решил сражаться», сообщает CNN.

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На вопрос, не тратит ли Киев слишком много времени на борьбу за Бахмут, Кирби сказал, что украинцы все еще «храбро воюют», и бои на этой территории являются «очень жестокими».

«Сегодня 21 марта, а Бахмут все еще не захвачен россиянами… мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы у президента Зеленского было то, что ему нужно, где бы он ни решил сражаться. Это означает разведку. Это означает поддержку. Это означает оружие. Это означает возможности. Вот на чем мы сосредоточимся», — сказал Кирби.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.

По данным британской разведки, российское наступление на Бахмут ослабевает.