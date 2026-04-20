«Шансы близки к нулю». Экс-советник генсека НАТО оценил песпективы оборонного союза ЕС как альтернативы Альянсу

Роб Бауэр считает, что шансы на создание эффективного оборонного союза ЕС пока невелики (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Адмирал Роб Бауэр, который до января 2025 года возглавлял Военный комитет НАТО и был главным военным советником генерального секретаря Альянса, в интервью NV оценил перспективы создания Евросоюзом оборонного союза, который мог бы стать альтернативой НАТО.

«Короткий ответ: шансы на это близки к нулю. Пока национальное государство является основой нашего многостороннего сотрудничества, будет трудно прийти к согласию относительно общей политики во внешних делах, в сфере безопасности, по всем вопросам, которые требуют более быстрой совместной реакции со стороны государств», — заявил Бауэр в интервью NV.

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Он подчеркнул, что 97% территории Евросоюза защищает НАТО, а большую часть счета НАТО оплачивают страны, которые не являются членами ЕС.

«Поэтому мы далеки от европейской объединенной оборонной организации. Я считаю странным идти по этому пути, если у нас есть НАТО, мы имеем идеальную организацию для того, чтобы защищать себя. Поэтому давайте укреплять эту организацию», — призвал экс-глава Военного комитета НАТО.

Бауэр добавил, что Европа станет сильнее и сможет действовать как самостоятельно, так и в рамках Альянса, только когда европейские страны станут сильнее благодаря соглашениям в Гааге, «где мы договорились приобрести необходимое оборудование и возможности в течение следующих пяти-десяти лет».

После этого, по его словам, европейские страны получат возможности, которые сейчас есть у США.

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Дискуссии о создании Вооруженных сил ЕС

11 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что страны ЕС должны рассмотреть возможность создания совместных военных сил, которые в конечном итоге могли бы заменить войска США в Европе.

Кубилюс озвучил идею создания «мощных, постоянных европейских военных сил из 100 тысяч солдат» как возможный вариант для лучшей защиты Европы.

22 января президент Украины Владимир Зеленский во время речи на на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Европе нужны объединенные вооруженные силы.

«Европа сейчас полагается только на веру, что если будет угроза, НАТО сработает. Но никто не видел Альянс в действии на самом деле. Если Путин решит взять Литву или ударить по Польше, то кто ответит? Кто ответит?» — сказал президент Украины.

23 января Зеленский отметил, что украинская армия численностью в миллион должна быть основой европейских объединенных сил.

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В свою очередь, высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас отвергла идею создания отдельной европейской армии.

«Каждая европейская страна имеет армию, и армии 23 стран также являются частью структуры НАТО. Поэтому я не могу представить, что страны создадут отдельную европейскую армию», — заявила она.

В мае 2025 года страны Европейского Союза согласовали создание фонда Security Action for Europe (SAFE) в размере 150 миллиардов евро (168,3 миллиарда долларов), который будет направлен на усиление обороны Европы.

В июле 2024 года президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае своего переизбрания построит «европейский оборонный союз».