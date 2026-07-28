Германия планирует сократить расходы на боеприпасы в 2027 году, отдав приоритет другим направлениям обороны. В частности, это может создать дополнительные трудности для одной из крупнейших компаний этой отрасли — Rheinmetall.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, проект бюджета на 2027 год, который правительство ещё может изменить, предусматривает выделение 9,6 млрд евро на закупку боеприпасов в 2027 году — против 11 млрд евро в 2026-м. В то же время общие расходы Германии на оборону к 2030 году должны существенно вырасти.

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Издание отмечает, что в 2026 году акции Rheinmetall потеряли более 30% стоимости. Компания, которая традиционно специализируется на танках и артиллерии, уступает в внимании инвесторов производителям беспилотников и других современных военных технологий, эффективность которых продемонстрировали войны в Украине и Иране.

Инвесторы опасаются, что прибыль оборонных компаний растет недостаточно быстро, чтобы оправдать высокие оценки, сформировавшиеся на фоне обещаний Европы увеличить оборонные расходы. До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года рыночная капитализация Rheinmetall составляла всего 4,2 млрд евро, сейчас — 49 миллиардов евро, уточняет издание.

Согласно предварительному проекту бюджета, в 2027 году 7,7 млрд евро планируется потратить непосредственно на закупку боеприпасов, ещё 1,9 млрд евро поступят из специального оборонного фонда.

Пресс-секретарь Министерства обороны Германии заявила, что не может комментировать отдельные статьи бюджета до завершения подготовки федерального финансового плана. В то же время она подчеркнула, что закупка боеприпасов была и останется приоритетом.

15 июля немецкая оборонная компания Rheinmetall поставила в Украину первую партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм с нового завода в Унтерлюсе. Остальные снаряды должны быть отправлены до конца 2026 года.