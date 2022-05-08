«РФ тоже должна согласиться на это». Что такое экстракция и как эта процедура может спасти жизнь защитникам Азовстали — Жданов 8 мая, 16:05 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Обстрел Азовстали. 5 мая 2022 года (Фото:Azov Regiment/Handout via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ объяснил, как проходит процедура экстракции для спасения бойцов одной из воюющих стран.

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«Экстракция — это, когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих, в этом случае наших защитников завода Азовсталь. Третья страна не просто их забирает, а гарантирует, что они до конца войны не попадут в нашу страну. То есть, они будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу», — рассказал Жданов.

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В то же время, добавил он, для того чтобы осуществить экстракцию, нужно согласование всех трех сторон, которые будут участвовать в этой операции:

«То есть Россия должна согласиться с этим, Украина и третья страна, которая возьмет на себя обязательство экстракции наших военнослужащих».

С 1 по 7 мая с завода Азовсталь в Мариуполе удалось эвакуировать всех женщин, детей и пожилых людей. Во время эвакуации россияне убили троих украинских военных, которые помогали гражданам покинуть территорию завода.

В то же время Россия не дает коридор защитникам Мариуполя, которые продолжают удерживать оборону на окруженном заводе Азовсталь. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

8 мая защитники Мариуполя дают пресс-конференцию с заблокированного завода Азовсталь.

Бойцы полка Азов заявили, что в Мариуполе они сознательно оказались в ситуации котла и сделали все возможное и невозможное, чтобы оттянуть на себя превосходящие силы российских войск.

По данным защитников, российские оккупанты за 74 дня войны убили в заблокированном Мариуполе 25 тысяч человек.



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