20 сентября 2018, четверг

Обнародованы спутниковые снимки с последствиями авиаудара Израиля по арсеналу режима Асада

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Пытаясь отразить атаку, сирийская ПВО сбила российский Ил-20
Фото: Imagesat International

Пытаясь отразить атаку, сирийская ПВО сбила российский Ил-20

Израильский оператор коммерческих спутников Imagesat International опубликовал снимки с последствиями авиаудара ВВС Израиля по складу с боеприпасами режима Башара Асада в сирийской провинции Латакия.

На них можно увидеть, как объект выглядел до атаки, и что от него осталось сейчас.

Снимки датируются 9 апреля 2017-го и 18 сентября 2018 года соответственно.

Ранее сообщалось, что во время авианалета Израиля в Сирии противовоздушные силы режима Асада, пытаясь отразить атаку, случайно сбили российский самолет Ил-20, в результате чего погибли 15 военнослужащих РФ.

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