Обнародованы спутниковые снимки с последствиями авиаудара Израиля по арсеналу режима Асада

Израильский оператор коммерческих спутников Imagesat International опубликовал снимки с последствиями авиаудара ВВС Израиля по складу с боеприпасами режима Башара Асада в сирийской провинции Латакия.

На них можно увидеть, как объект выглядел до атаки, и что от него осталось сейчас.

Снимки датируются 9 апреля 2017-го и 18 сентября 2018 года соответственно.

Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR