Обнародованы спутниковые снимки с последствиями авиаудара Израиля по арсеналу режима Асада

Израильский оператор коммерческих спутников Imagesat International опубликовал снимки с последствиями авиаудара ВВС Израиля по складу с боеприпасами режима Башара Асада в сирийской провинции Латакия.
На них можно увидеть, как объект выглядел до атаки, и что от него осталось сейчас.
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Снимки датируются 9 апреля 2017-го и 18 сентября 2018 года соответственно.
Preliminary #BDA - the ammunition warehouse striked two day ago in #Latakia, #Syria, is completely destroyed. pic.twitter.com/Wg5MRgiOFR— imagesatintl (@imagesatint) 19 сентября 2018 г.
Ранее сообщалось, что во время авианалета Израиля в Сирии противовоздушные силы режима Асада, пытаясь отразить атаку, случайно сбили российский самолет Ил-20, в результате чего погибли 15 военнослужащих РФ.
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