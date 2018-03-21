Обнародовано рассекреченное видео уничтожения Израилем ядерного реактора в Сирии

Израильские власти обнародовали видео уничтожения военно-воздушными силами страны ядерного реактора в Сирии.
Удар по исследовательскому комплексу, расположенному в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, был нанесен в сентябре 2007 года, однако данные об этой операции были засекречены.
По данным МАГАТЭ, ядерный реактор создавался при содействии со стороны Северной Кореи.
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Как заявили в Минобороны Израиля, решение об уничтожении объекта "является одним из самых важных, принятых здесь за последние 70 лет".
Там отметили, что спустя несколько лет провинция попала в руки террористической организации Исламское государство, и реактором могли бы завладеть ее боевики.
Напомним, Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции 2007 года, в ходе которой был уничтожен сирийский ядерный реактор.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля уничтожили в Сирии центр по производству химического оружия.
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