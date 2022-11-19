РФ отказывается от серьезных обсуждений по обмену заключенными — Белый дом

19 ноября, 02:58
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Путин (Фото:Getty Images)

Путин (Фото:Getty Images)

Российские официальные лица отказываются поддерживать контакт с американской стороной по вопросу обмена заключенными. Администрация президента США намерена продолжать поддерживать контакт с РФ по данной теме.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы сделали предложение (по обмену заключенными — ред.), продолжаем поддерживать контакт в развитие этого предложения и выдвигать потенциальные альтернативные пути россиянам через все доступные каналы», — рассказала Жан-Пьер в ходе брифинга.

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По ее словам, США сделали России «существенное предложение» по обмену заключенными.

«Российской Федерации последовательно не удается вести переговоры добросовестным образом… В последние несколько месяцев они не смогли серьезно вести переговоры по установленному каналу или через какие-либо другие каналы», — сказала представитель Белого дома.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Белый дом Россия-США

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