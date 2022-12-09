СМИ опубликовали документ с условиями помилования Байденом российского торговца оружием Бута 9 декабря, 22:44 Виктор Бут в 2010 году (Фото:EUTERS/Sukree Sukplang)

В СМИ появился подписанный президентом США Джо Байденом документ о помиловании российского торговца оружием Виктора Бута, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Репортер CNN Кевин Липтак опубликовал в Twitter указ о помиловании, который глава Белого дома подписал 2 декабря.

В документе сказано, что Бут не должен возвращаться в США и совершать какие-либо преступления в отношении американского государства, не имеет права получать финансовую выгоду от книг, фильмов или другой продукции о его аресте или освобождении. В противном случае приговор россиянину снова вступит в силу.

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8 декабря американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в стране-агрессоре России по делу о контрабанде наркотиков, обменяли на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Посредниками в переговорах об обмене выступили Саудовская Аравия и ОАЭ.



Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли гашишное масло для вейпа в картриджах весом 0,702 грамма.



Адвокаты Грайнер заявляли, что она употребляла медицинскую марихуану только по рекомендации врачей в Аризоне, где это разрешено законом, из-за сильных болей от спортивных травм. Баскетболистка признала вину, но говорила, что положила картриджи с маслом случайно, потому что собиралась в спешке. 4 августа суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.



Грайнер выступала за команду Финикс Меркури и российский клуб УГМК. Она входит в список 25 лучших игроков Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) и является двукратной олимпийской чемпионкой.



По данным CNN, летом 2022 года США предложили России обменять Грайнер и осужденного за «шпионаж» бывшего морского пехотинца Пола Уилана на Виктора Бута, которого в 2012 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.



Кроме поставок оружия боевикам FARC, в США, Бельгии и других западных странах Бута подозревали в подпитывании кровопролитных конфликтов в таких странах, как Сьерра-Леоне, Ангола, Руанда и Судан.

