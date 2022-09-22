На Банковой объяснили, почему Россия согласилась обменять украинских защитников на Медведчука

22 сентября, 12:58
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Кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука обменяли на украинских защитников (Фото:ОП)

Кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука обменяли на украинских защитников (Фото:ОП)

Согласие России обменять кума российского диктатора и нардепа от бывшей партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских защитников означает, что он важен для Кремля.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире национального марафона.

«Обмен на господина Медведчука состоялся на большое количество украинцев, наших защитников. Это показывает, что Медведчук все же важен для России», — сказал он.

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Тимошенко также объяснил заявления Москвы об отказе обменивать Медведчука тем, что слова Кремля не совпадают с действиями.

«Слова — это одно, а как все происходит — немного другое. Это и касается Российской Федерации, потому что в большинство их слов, а возможно и в 100% случаев, не совпадают с тем, как есть на самом деле», — резюмировал представитель ОП.

https://www.youtube.com/watch?v=H-ZxqkpBUgA

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции по гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных 210 бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия Батальон Азов Виктор Медведчук Обмен пленными Война России против Украины

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