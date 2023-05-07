Подробности обмена пленными: в Россию вернулись три летчика, которые бомбили украинские города, в Украину — 45 защитников Азовстали 7 мая, 12:18 Максим Криштоп (Фото:Скриншот/YouTube/Украинская правда)

В субботу, 6 мая в ходе обмена пленными в Россию вернулись три летчика, которые бомбили украинские города, в Украину — 45 защитников Азовстали.

Депутат Госдумы страны-агрессора РФ Шамсаил Саралиев сообщил в Telegram, что Россия вернула троих военных летчиков. Речь идет о подполковниках Максиме Криштопе и Сергее Косике, а также майоре Сергее Малове.

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Ранее попавший в плен российский летчик Максим Криштоп заявлял, что он понимал, что целью атаки были жилые дома и мирные люди, но несмотря на это, бомбы сбросил.

«Третий мой боевой полет был 6 марта. На борту было четыре тонны фугасных авиационных бомб. При выполнении боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди, но преступный приказ выполнил», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, после этого он был сбит ПВО Украины и взят в плен военными Нацгвардии.

Сергей Косик был взят в плен после того как украинские военнослужащие сбили российский истребитель Су-30СМ — один из самых новых самолетов РФ.

Малов давал интервью украинскому журналисту Владимиру Золкину. Он рассказал, что совершил около 20 боевых вылетов во время войны. Его задачей было бомбить радиолокационные станции в районе Конотопа, Волновахи, Изюма и Краматорска.



В субботу, 6 мая состоялся очередной обмен пленными. Из российского плена вернули еще 45 защитников и защитниц Азовстали.