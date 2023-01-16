Передали списки. Украина и Россия обсудили масштабный обмен пленными — турецкий омбудсмен

16 января, 19:35
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Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на переговорах в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на переговорах в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

Украина и страна-террорист Россия обсуждают масштабный обмен пленными. Об этом сообщает CNN Türk в понедельник, 16 января, со ссылкой на омбудсмена Шерефа Малкоча.

По словам Малкоча, во время серии встреч украинского и российского омбудсменов в Турции Украина передала список из 800 человек, а Россия — из 200. По итогам переговоров омбудсмены договорились примерно о 40 изменениях в списках.

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Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным открытие «гуманитарного коридора» в Стамбуле для обмена ранеными «мирными жителями, солдатами, пожилыми людьми, женщинами и детьми».

16 января Эрдоган уже поговорил с главой кремлевского режима и обсудил с ним обмен пленными.

Ранее турецкий президент говорил, что хочет создать специальный гуманитарный коридор, по которому в страну будут прибывать раненые в результате боевых действий в Украине.

https://www.youtube.com/embed/x12mL9VDdvg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры Турция Реджеп Тайип Эрдоган Обмен пленными Последний обмен пленными Украина-Турция Россия-Турция Война России против Украины

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