В Офисе президента объяснили, почему гражданских сложно возвращать из российского плена 27 апреля, 07:18 Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возвращение гражданских украинцев из плена усложняется из-за того, что участие в этом процессе принимает большое количество российских институтов.

«О войне мы говорим с министерством обороны или с военной разведкой РФ. В крайнем случае, может присоединиться российская прокуратура и ФСБ», — сказал он в эфире телемарафона.

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Однако, по его словам, если речь идет о гражданских — подключаются много разных институтов РФ, которые тоже хотят принять участие в этом процессе.

Подоляк заявил, что деятельность Координационного штаба по обращению с военнопленными по делу возвращения пленников из России можно назвать успешной.

Советник главы Офиса президента заявил, что проводятся «десятки тяжелых переговорных процессов по отдельным позициям», что обеспечивает возможность возвращать украинцев домой.

Украина в среду, 26 апреля, провела очередной обмен пленными со страной-агрессором Россией — домой вернулись 42 защитника и двое гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года из плена освободили 2279 украинцев.