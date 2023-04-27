В Офисе президента объяснили, почему гражданских сложно возвращать из российского плена

27 апреля, 07:18
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Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возвращение гражданских украинцев из плена усложняется из-за того, что участие в этом процессе принимает большое количество российских институтов.

«О войне мы говорим с министерством обороны или с военной разведкой РФ. В крайнем случае, может присоединиться российская прокуратура и ФСБ», — сказал он в эфире телемарафона.

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Однако, по его словам, если речь идет о гражданских — подключаются много разных институтов РФ, которые тоже хотят принять участие в этом процессе.

Подоляк заявил, что деятельность Координационного штаба по обращению с военнопленными по делу возвращения пленников из России можно назвать успешной.

Советник главы Офиса президента заявил, что проводятся «десятки тяжелых переговорных процессов по отдельным позициям», что обеспечивает возможность возвращать украинцев домой.

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Украина в среду, 26 апреля, провела очередной обмен пленными со страной-агрессором Россией — домой вернулись 42 защитника и двое гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года из плена освободили 2279 украинцев.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Пленные Обмен Михаил Подоляк Война России против Украины

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