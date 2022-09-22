Освобожденные из плена британцы, которым оккупанты угрожали смертной казнью, вернулись домой
Прибытие в Саудовскую Аравию самолета с освобожденными из плена российских оккупантов иностранцами (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)
В четверг, 22 сентября пять британских граждан, которые были освобождены из плена российских оккупантов во время обмена, вернулись в Великобританию.
Об этом сообщает ВВС.
Эйден Эслин, Джон Хардинг, Дилан Хили, Эндрю Хилл и Шон Пиннер воссоединились со своими семьями после приземления в аэропорту Хитроу.
По словам соучредителя британской некоммерческой организации, которая поддерживает семью Хили, Доминика Бирна, все они «с нетерпением ждут нормализации отношений со своими семьями после этого ужасного испытания».
Страна-агрессор Россия в среду, 21 сентября, освободила из плена десять захваченных в Украине иностранцев, среди которых британец Эйден Эслин и американцы Александр Дрюке и Энди Хюин.
9 июня так называемый «верховный суд» террористической группировки «ДНР» объявил, что «приговорил» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, которые защищали Украину и вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. По данным The Telegraph, Эслин в июне предупреждал родных, что его «приговор» скоро могут привести в исполнение.
21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.
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