Москалькова внезапно опровергла информацию о переговорах по масштабному обмену пленными 17 января, 15:53 Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на переговорах в Турции (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

Омбудсмен страны-агрессора РФ Татьяна Москалькова заявила, что не обсуждала с украинским коллегой Дмитрием Лубинцем обмен пленными, поскольку, по ее словам, этим занимается Минобороны.

«В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцем в Анкаре никогда не шла речь об обменах, и я всегда делаю акцент на том, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России», — написала она в Telegram.

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Москалькова уточнила, что речь идет об возможном обмене, в котором с украинской стороны фигурировали 800 человек, а с российской — 200. Она назвала этот обмен «неравноценным» и добавила, что не считает его справедливым.

Российская омбудсмен также заявила, что вопрос о репатриации раненых военнослужащих «имеет совершенно другую правовую природу и другие подходы, заложенные Женевской конвенцией об обращении с военнопленными 1949 года».

В январе Лубинец провел серию встреч с Москальковой в Анкаре при посредничестве Турции.

Лубинец заявлял, что стороны обсудили вопрос гражданских, которых страна-агрессор удерживает в плену с 2014 года. В отдельном списке политзаключенных Кремля 158 украинцев, большинство из них — крымские татары.

По словам турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча, Украина и страна-террорист Россия обсуждают масштабный обмен пленными. Он отмечал, что во время встреч омбудсменов Украина передала список из 800 человек, а Россия — из 200.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что хочет создать специальный гуманитарный коридор, по которому в страну будут прибывать раненые в результате боевых действий в Украине.