Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали подготовку к крупнейшему с начала войны обмену пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли на своей странице в соцсети X в пятницу, 13 ноября.

«По поручению президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту. На этой неделе они провели исторический второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби, встретились с президентами Зеленским и Путиным, обеспечили участие европейских партнеров в будущих обсуждениях и начали работу над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны», — написала она.

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Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — что известно

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров по завершению войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

В свою очередь , Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.