Эрдоган заявил, что продолжит «телефонную дипломатию» с Украиной и Россией 22 сентября, 18:58 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит прилагать усилия для завершения полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщает CNN Türk, в интервью журналистам после участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Эрдоган сказал, что масштабный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся при посредничестве Турции и «является важным шагом на пути к прекращению войны». По словам Эрдогана, Анкара с самого начала прилагала усилия для установления мира и призывала Россию вывести войска из Украины.



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«Мы продолжим наши усилия по обеспечению мира и стабильности в будущем. Например, как только мы вернемся [из Нью-Йорка], мы снова позвоним лидерам и продолжим с ними нашу телефонную дипломатию», — сказал он.

Президент Владимир Зеленский ранее поблагодарил Эрдогана за ведущую роль в освобождении пленных украинских героев и напомнил, что, согласно договоренностям, пять командиров Азовстали будут находиться в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями.

20 сентября Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы дал ему понять, что "готов покончить с этим [полномасштабной войной России против Украины] как можно скорее". Он встречался с Путиным в Узбекистане на фоне стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Зеленский подчеркивал, что со страной-террористом Россией нельзя вести предметный диалог, пока она не уйдет с территории Украины.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.

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