В Минобороны Польши заявили, что Украина предложила обменять истребители МиГ-29 на беспилотники

Украина предложила Польше обменять истребители МиГ-29 на беспилотники. Такое предложение уже "лежит на столе" несколько дней.

Об этом заявила заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чернецкая, сообщает PAP.

Она отметила, что новое предложение от Украины заключается в том, что Варшава передает Киеву свои истребители, а получает украинские БПЛА.

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По ее словам, польское правительство не рассматривает сценарий, при котором Варшава будет оплачивать модернизацию этих истребителей.

«Конкретный ответ с украинской стороны по поводу того, какие беспилотники они могут предоставить в обмен на самолеты МиГ, уже несколько дней как лежит на столе», — подтвердила Собковяк-Чернецкая.

По словам Собковяк-Чернецкой, после анализа нового украинского предложения министр обороны Владислав Косиняк-Камиш примет решение.

Она также заверила, что это произойдет в ближайшие недели.

Передача Украине польских истребителей — что известно

10 декабря 2025 года Генеральный штаб ВСУ подтвердил проведение переговоров с польской стороной о передаче МиГ-29 в связи с исчерпанием их ресурса. 12 декабря посол Украины в Польше Василий Боднар подтвердил, что в обмен на самолеты Варшава рассчитывает получить технологии беспилотников, испытанные в боевых условиях; заместитель министра обороны Цезарий Томчик уточнял, что речь идет о 6−8 МиГ-29 из 14, остававшихся в распоряжении Польши.

В январе 2026 года Боднар сообщил, что первые четыре самолета готовы к отправке, а всего Киев рассчитывает получить около 10 машин.

Однако 30 июня Косиняк-Камыш заявил, что Польша не передаст Украине МиГ-29: «Я предложил партнерский подход: истребители МиГ в обмен на дроны. Украинская сторона сначала согласилась, но договоренность не была выполнена. Поэтому МиГов для Украины не будет».

12 июля ситуация вновь изменилась: Польша заявила, что готова помочь Украине с модернизацией МиГ-29, рассчитывая взамен получить украинские беспилотные технологии.