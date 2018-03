Обмен любезностями. Самые яркие цитаты от России и Великобритании в связи с отравлением экс-шпиона Скрипаля

5 марта стало известно, что в Великобритании обнаружили без сознания экс-шпиона из России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Оказалось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, изобретенным в России.

НВ приводит самые яркие цитаты представителей властей Великобритании и России в связи с инцидентом, который привел к острому кризису в дипломатических отношениях между двумя странами.

1. Было бы неверным делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что, если появятся доказательства причастности государства (России), правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом.

Такое заявление глава МИД Великобритании Борис Джонсон сделал 6 марта, комментируя возможную причастность России к отравлению Скрипаля.

2. Такие заявления главы внешнеполитической службы - это просто какая-та дикость абсолютная.

Ответила Джонсону в тот же день представительница МИД РФ Мария Захарова.

3. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать.

Сказал Владимир Путин 12 марта, обращаясь к британским властям в связи с отравлением Скрипаля и его дочери.

4. Если не будет никакого заслуживающего доверия ответа (до вечера 13 марта - ред.), мы сделаем вывод, что это действие (отравление Скрипаля - ред.) представляет собой незаконное применение силы Россией против Соединенного Королевства.

Заявила 12 марта в британском парламенте премьер-министр Тереза Мэй.

5. Это шоу в парламенте Великобритании. ... Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе? Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?

Ответила Мэй Мария Захарова в эфире российского телеканала.

6. Россия несет ответственность за покушение на Скрипаля. Это было незаконное использование силы российского государства (на территории Великобритании, - прим. ред.)".

Заявила Тереза Мэй 14 марта, объявив также о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля. Кроме того, Мэй сообщила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и о том, что британские министры и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию.

7. Заявление премьер-министра Великобритании Т.Мэй в парламенте 14 марта о мерах "наказания" России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С.Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами. ... Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать.

Говорится в заявлении МИД РФ от 14 марта.

8. Это было не обычное преступление. Это было незаконное использование силы, нарушение Устава ООН - основы международного правопорядка.

"This was no common crime."

It was an unlawful use of force - a violation of the @UN Charter, the basis of the international legal order.



