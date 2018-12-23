Обещание Эрдогана Трампу: Турция уничтожит ИГИЛ Сегодня, 11:58 259 Цей матеріал також доступний українською Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично пообещал президенту США Дональду Трампу, что турецкие военные покончат с террористической группировкой Исламское государство после вывода американских войск из сирийской территории, сообщает телеканал NBC News.

В Белом доме рассказали, что Эрдоган дал обещание во время телефонного разговора. В то же время, турецкий глава отметил, что Анкаре необходимо получить возможность беспрепятственно проводить военные операции в данном регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам террористической организации Исламское государство в Сирии без поддержки американской стороны.

Напомним, что США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками ИГИЛ в Сирии.