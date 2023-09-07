В Пентагоне уверены, что украинцы будут ответственно использовать боеприпасы с обедненным ураном 7 сентября, 03:28 Сабрина Сингх (Фото:Министр обороны по связям с общественностью/www.flickr.com)

США в среду, 6 сентября, объявили о поставке Украине снарядов с обедненным ураном. В Пентагоне выразили уверенность, что украинские войска будут использовать их ответственно.

Об этом заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх, передает CNN.



Отмечается, что боеприпасы с обедненным ураном могут стрелять из танков американских танков Abrams, которые должны поступить в Украину нынешней осенью. Они могут пробивать броневые пластины, ведь патроны из обедненного урана почти на 70% плотнее свинца.

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«Мы абсолютно уверены, что украинцы будут использовать их ответственно, борясь за возвращение своей суверенной территории», — сказал Сингх.

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В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).