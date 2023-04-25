Британия поставила Украине тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе с обедненным ураном — Минобороны 25 апреля, 23:38 Бронебойные снаряды с сердцевиной из обедненного урана будут использоваться в танках Challenger 2, которые уже прибыли в Украину (Фото:MOD Ukraine)

Великобритания передала Украине снаряды для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом сказано в ответе заместителя министра обороны Британии Джеймса Хиппи на запросы от члена Палаты общин Кенни Макаскилла.

«Мы передали Украине тысячи единиц боеприпасов для Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем комментировать расход поставленных снарядов», — сообщил Хиппи.



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Инфографика: NV

Отвечая на вопрос о том, будет ли Минобороны Британии после войны помогать Украине «обезвреживать снаряды с обедненным ураном», замминистра сказал, что Лондон не давал таких обязательств, но «полон решимости помочь Украине выйти из этой войны безопасной, процветающей и свободной».

21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии после этого напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

28 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Challenger 2 уже прибыли в Украину.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.



Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).

