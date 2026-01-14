«Естественный процесс». В Румынии заявили о готовности начать переговоры об объединении с Молдовой

«Любой румын доброй воли, независимо от того, на какой стороне Прута он проживает, рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс», — сказал он в интервью для CaleaEuropeană.ro.

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Томак напомнил, что Бухарест заявил о готовности обсудить с Кишиневом объединение двух государств еще 27 марта 2018 года. Тогда парламент Румынии принял соответствующую декларацию без единого голоса «против».

По его словам, Румыния готова в любой момент сесть за стол переговоров, но лишь при условии, что Молдова сочтет это приемлемым.

«Это их право решать свое будущее», — подчеркнул Томак.

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На вопрос, поддержат ли воссоединение двух стран Европейский Союз, НАТО и США, политик отметил: «Все наши партнеры знают, что в Румынии и Молдове живет один и тот же народ».

12 января президент Молдовы Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение ее страны с Румынией, если бы был проведен соответствующий референдум.

«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выжить как демократии, как суверенной стране и, конечно, противостоять России», — пояснила она.

Активно обсуждать объединение Молдовы и Румынии начали после румынской революции 1989 года и обретения Молдовой независимости в 1991 году. Вопрос воссоединения постоянно возникает в публичной сфере двух стран — и рассматривается либо как цель, либо как опасность, в зависимости от того, кто поднимает эту тему — юнионисты или противники объединения.

Результаты опроса, проведенного компанией IMAS в июне 2025 года, свидетельствуют, что 62% граждан Молдовы проголосовали бы против объединения с Румынией, а 28% поддержали бы. Остальные респонденты не смогли ответить на этот вопрос.