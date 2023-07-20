Объединение острова в обмен на ЕС. Кипр готов поддержать Турцию в вопросе евроинтеграции при одном условии — СМИ 20 июля, 19:28 Власти Кипра считают, что вступление Анкары в ЕС можно решить с помощью воссоединения острова (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Власти Кипра планируют назначить спецпредставителя, которому поручат переговоры с Турцией по объединению острова в обмен на вступление Анкары в ЕС, пишет Euractiv со ссылкой на неназванного чиновника.

По его словам, ЕС обладает прекрасной возможностью предложить для Анкары такие стимулы, которые «существовали в течение нескольких лет, но не были реализованы по разным причинам».

Видео дня

Другой представитель властей Кипра считает, что назначение спецпредставителя по вопросам реинтеграции острова может способствовать началу переговоров по окончанию разделения острова, который продолжается с 1974 года.

«Одной из возможных задач (нового специального посланника — ред) будут переговоры с Анкарой с целью подчеркнуть все то, что Турция получит от воссоединения Кипра», — заявил изданию неназванный чиновник Никосии.

Издание сообщает, что возможное назначение спецпосланника еще не обсуждали в формате ЕС. Однако медиа добавляет, что вероятность таких переговоров будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, которая состоится в четверг, 20 июля.

По мнению неназванного представителя Никосии, лидеры ЕС считают, что позиция Турции по проблеме Кипра и будущие отношения между ЕС и Турцией должны обсуждаться одновременно. Как сказал СМИ чиновник Кипра, именно поэтому лидеры Европы стремятся «активизировать эти отношения и использовать импульс после переизбрания Эрдогана».