«Украина была другая». Обама не думает, что мир недостаточно жестко отреагировал на вторжение России в Крым в 2014-м 23 июня, 14:13 Барак Обама (Фото:REUTERS/Yves Herman)

44-й президент США Барак Обама не считает, что в 2014 году, когда Россия вторглась на Украину, оккупировав Крым, реакция мирового сообщества была недостаточно жесткой и не очертила четких «красных линий».

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Обамы, в девять лет назад «Украина не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня», а чувство идентичности и способность дать отпор России «развились после оккупации» полуострова и демонстрируют «ожесточенное сопротивление» сейчас. Он говорит, что в 2014 году в Крыму было много русскоязычных людей, «сторонников взглядов, которые представляла Россия».

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«Учитывая то, в каком состоянии находилась тогда Украина и какие настроения преобладали на тот момент в Европе, я считаю, что мы полностью сдержали удар. Мы бросили вызов Путину теми инструментами, которые у нас были на то время», — заявил бывший американский президент.

Обама рассказал, что ему и экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель «пришлось приложить немало усилий», чтобы убедить европейских партнеров ввести те санкции, которые в конце концов ввели, «и не дать Путину, захватив Донбасс, двинуться дальше».

14 февраля NYT сообщило, что в 2009 году 43-й президент США Джордж Буш-младший предполагал, что Россия может атаковать Украину и предупреждал об этом Обаму.

В рассекреченных записках Буша, которые он перед тем, как покинуть пост в 2009 году, передал своему преемнику, говорится, что РФ «может попытаться бросить вызов территориальной целостности Украины в Крыму, который на 59% состоит из этнических русских и где базируется Черноморский флот ВМС России».