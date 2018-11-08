08 ноября 2018, четверг

Обама сделал это: Трамп возложил ответственность за аннексию Крыма на экс-президента США

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за аннексию Крыма Россией лежит на бывшем президенте США Бараке Обаме.

Об этом сообщает Newsweek.

По словам Трампа, администрация Обамы "позволила [России] присоединить большую часть Украины".

Журналист Reuters возразил, что Крым аннексировал президент РФ Владимир Путин, но Трамп заявил, что "это был режим президента Обамы. Обама сделал это".

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