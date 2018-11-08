Обама сделал это: Трамп возложил ответственность за аннексию Крыма на экс-президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за аннексию Крыма Россией лежит на бывшем президенте США Бараке Обаме.
Об этом сообщает Newsweek.
По словам Трампа, администрация Обамы "позволила [России] присоединить большую часть Украины".
Журналист Reuters возразил, что Крым аннексировал президент РФ Владимир Путин, но Трамп заявил, что "это был режим президента Обамы. Обама сделал это".
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