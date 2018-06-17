Обама, разрешивший отобрать Крым, и пропаганда греха. Топ-4 цитат недели

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.
В аду есть особое место для Трюдо.
Питер Наварро, глава Нацсовета по торговле при Белом доме, возмутился позицией премьера Канады, который раскритиковал введение США пошлин на сталь и алюминий.
Это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений.
Митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ МП, призвал власти Киева отменить столичный Марш равенства.
Обама разрешил отобрать Крым. Но я бы хотел видеть Россию в G8 в противовес G7.
Дональд Трамп, президент США, на саммите Большой семерки высказался о возвращении РФ в группу наиболее развитых экономик мира.
С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом.
Евгений Мураев, народный депутат Украины, в эфире телеканала 112 Украина сделал скандальное заявление в отношении незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №22 от 14 июня 2018 года
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