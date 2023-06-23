«Можно далеко зайти». Данилов и Подоляк ответили на скандальное заявление Обамы о Крыме

23 июня, 22:17
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Барак Обама (Фото:Christopher Dilts for Obama for America/ Flickr)

Барак Обама (Фото:Christopher Dilts for Obama for America/ Flickr)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на скандальное заявление 44-го президента США Барака Обамы по поводу оккупации Крыма Россией.

Обама ранее заявил в интервью CNN, что девять лет назад «Украина не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня», а чувство идентичности и способность дать отпор России «развились после оккупации» полуострова и демонстрируют «ожесточенное сопротивление» сейчас. По его версии, в 2014 году в Крыму было много русскоязычных людей, «сторонников взглядов, которые представляла Россия». Он также сказал, что вторжение России в украинский Крым якобы не было вооруженным.

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«Учитывая то, в каком состоянии находилась тогда Украина и какие настроения преобладали на тот момент в Европе, я считаю, что мы полностью сдержали удар. Мы бросили вызов Путину теми инструментами, которые у нас были на то время», — утверждает Обама.

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Данилов в эфире телемарафона в пятницу, 23 июня, отметил, что заявления Обамы не соответствуют действительности, а российский диктатор не раз доказывал, что захватил украинские территории именно военным путем. Он также напомнил, что США были одними из гарантов независимости и территориальной целостности Украины.

По словам секретаря СНБО, в 2014 году «у некоторых представителей Украины не было смелости начать вооруженное сопротивление», и иностранные партнеры «сделали вывод, что, если вы не защищаете [свою территорию], вам никто помогать не будет».

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«По мнению Обамы, это был такой „дружеский шаг“. Может, они сейчас и признают, что Земля плоская, а не другой формы. Так можно далеко зайти», — добавил Данилов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter написал, что после слов Обамы «не стоит удивляться» полномасштабной российской агрессии в Европе и войне, которая уносит сотни тысяч жизней, а также тому, что международного права практически не существует, международные организации позволяют агрессору пропагандировать войну на своих площадках, а бизнес не хочет уходить из России.

«Современный российский авторитарный (нацистский) режим является наглым отражением специфической довоенной „западной политики“. Может, пора начать признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?» — добавил он.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Владимир Путин Крым Барак Обама Российская агрессия Украина-США Оккупация Крыма Алексей Данилов Михаил Подоляк Война России против Украины

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