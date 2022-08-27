«Путин мог пойти дальше уже тогда». Посол Украины в США времен Обамы оценил реакцию Белого дома на начало войны в 2014 году 27 августа, 18:09 Эксклюзив НВ Барак Обама (Фото:Christopher Dilts for Obama for America/ Flickr)

Посол Украины в США в 2010—2015 годах Александр Моцик считает, что администрация президента США Барака Обамы должна была более жестко отреагировать на российско-украинскую войну, что, возможно, позволило бы избежать полномасштабной агрессии в 2022 году.



«Было бы гораздо лучше, если бы тогда администрация президента Обамы заняла еще более жесткую позицию. Это однозначно. Возможно, тогда бы сегодня не было этой агрессии», — предположил дипломат в эфире Радио НВ.

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Впрочем, уверяет Моцик, Америка отреагировала - сразу ввела санкции в четырех сферах — военно-технического сотрудничества, высоких технологий, финансов и энергетики, хотя они и не были такими мощными, как сегодня.

«Я несколько раз получал звонки из Киева ночью с просьбой выйти на президента Обаму, чтобы он поговорил с Путиным, чтобы остановить, скажем, 150 танков со стороны России, которые были готовы войти в Украину. И президент Обама тогда звонил по телефону Путину, и останавливал его эти намерения», — добавил он.

В 2014 году США вмешались в конфликт, что остановило российского диктатора Владимира Путина, убеждает Моцик:

«Если бы тогда Америка не вмешалась, нам бы было гораздо хуже. Думаю, что Путин пошел бы намного дальше уже тогда».

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