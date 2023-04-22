«А с Путиным — нет». С каким-то Пригожиным теоретически хоть говорить можно об Украине — Климкин 22 апреля, 13:31 NV Премиум Владимир Путин и Евгений Пригожин (Фото:Коллаж NV / Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS / REUTERS/Yulia Morozova)

Разговаривать об Украине, скорее, можно с главой группы Вагнера Евгением Пригожиным, чем с диктатором Владимиром Путиным.

Такое мнение в эфире Radio NV высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Дипломат объяснил свою позицию.

Павел Климкин дипломат

Я, например, считаю, что Путин, понимающий только язык силы, не будет договариваться о каком-то новом устойчивом статусе-кво вокруг Украины. Я рискну сказать, что с каким-нибудь Пригожиным теоретически хоть о чем-то можно говорить, не знаю, можно ли договориться. А с Путиным нет, поскольку он понимает уничтожение Украины как миссию. И он будет постоянно это драйвить и иметь это фундаментальной целью.

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Два центра силы — вокруг Китая и западный — заинтересованы в том, чтобы нейтрализовать Россию и ее ядерный потенциал. Но как они это делают? На сегодняшний день это стратегия тысячи порезов. Она отвечает китайской ментальности. Она, к сожалению, сейчас и фундаментальная стратегия Запада.