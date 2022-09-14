Оправдывая Францию. НВ посмотрел фильм о действиях Макрона в начале войны РФ с Украиной и пересказывает шесть самых интересных эпизодов 14 сентября, 15:12 Сюжет Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президента Франции Эммануэля Макрона в Украине критиковали за попытки найти общий язык с российским диктатором Владимиром Путиным, в том числе за частые переговоры с ним. В фильме известного журналиста Ги Лагаша показаны эксклюзивные кадры работы французского лидера и его помощников в первом полугодии 2022 года, которые раскрывают малоизвестные эпизоды общения с Кремлем, Киевом, коллегами из ЕС и демонстрируют настоящие мотивы и намерения Елисейского дворца.



НВ посмотрел ленту Президент, Европа и война, которая была показана на France.TV 30 июня; в сентябре ее разместили в YouTube с английскими субтитрами (в настоящее время ролик удален).

Видео дня

Эпизод 1. Ночь с 7 на 8 февраля. Москва, Красная площадь

Только что закончились пятичасовые переговоры Макрона и Путина. Они общались без советников; диктатор усадил гостя на противоположную сторону длинного стола.

Фото: Кремль

В фильме Макрон и его помощники прогуливаются возле заснеженного Кремля.

«Я сказал ему, что ситуация более раскалена, чем в 2008 и 2014 годах. Кажется, они глубоко анализируют, может ли НАТО ответить, — размышляет президент Франции. — Мы должны поддерживать связь. Всё очень тревожно. Он сказал мне о Беларуси, что не собирается передавать ей ядерный потенциал или создавать там постоянную базу. Мол, мне не нужна Беларусь. Почти смешно».

Эпизод 2. 8 февраля. Киев

Истинную обеспокоенность прибывшей в Украину французской делегации вызывает не война, стучащая в дверь, а… разногласия по миллиардному контракту на поставку локомотивов Alstom для Укрзализныци. Работа над ним шла три года — и все может сорваться перед моментом подписания документа. CEO компании Alstom Анри Пупар-Лафарж покинул переговоры.

Советник президента по вопросам континентальной Европы, экс-посол Франции в Киеве Изабель Дюмон в отчаянии: «Плохие новости: контракт подписан не будет, — всплескивает она руками. — Мы приехали в Киев, здесь почти война, мы должны подписывать контракты. Это недоразумение. Отсюда эвакуируют людей. Американское посольство вывезло дипломатов пару недель назад. А наше посольство осталось. Так как есть эти контракты. Надо им (украинцам — ред.) доказать, что мы инвестируем в их страну, кроме того, это политический жест».

Делегация обсуждает, как решить проблему. В конце концов Дюмон пишет записку Макрону, который разговаривает тет-а-тет с Владимиром Зеленским. Это очевидное нарушение правил протокола, но послание все же удается передать президенту.

Дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн звонит главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку и говорит, что разногласия улажены. Alstom и Укрзализныця в присутствии глав государств подписывают меморандум.

Фото: Офис президента Украины

Эпизод 3. 20 февраля. Звонок Путину

Стенограмму этого разговора МИД Франции выложил еще до выхода фильма Лагаша. В Москве это вызвало большое раздражение. Видео позволяет понять драматизм продолжавшейся почти два часа беседы. Оператор снимает реакцию Бонна и других дипломатических советников Макрона, слушающих диалог по громкой связи в соседней комнате.

Путин заявил, что Зеленский публично высказался за восстановление ядерного статуса Украины. "Да нет же!" — говорит Бонн. «Это ведь ложь!» — добавляет кто-то из представителей МИД.

Диктатор настаивает, что Киев должен напрямую общаться с сепаратистами "ЛДНР", которые, дескать, подали предложения об изменениях в украинское законодательство. Макрон: "Не знаю, где твои юристы изучали право. Вот передо мной текст Минских соглашений. Не понимаю, какой юрист мог тебе сказать, что в суверенной стране сепаратисты составляют законы, а не законно избранные органы власти». Изабель Дюмон смеется, кто-то из советников замечает: "Вот здесь было очень хорошо!"

Советники Макрона реагируют на реплику президента в разговоре с Путиным / Фото: Скриншот фильма

Макрон предлагает организовать в Женеве переговоры РФ с президентом США Джо Байденом. Путин не отказывается и обещает попросить своих людей подготовить их.

Макрон говорит помощникам, что доволен беседой с Путиным, потому что теперь позиция Парижа «защищена». «Он окажется в затруднительном положении, если отыграет обратно. С точки зрения истины. Теперь ему выступить против — пф-ф-ф… Я был очень последовательным. Все время ловил себя на мысли, что парень лжет. И у меня есть доказательства этого», — комментирует президент.

Через несколько часов Эммануэль Бонн связывается с дипломатическим советником Кремля Юрием Ушаковым. Разговор разочаровывает. «Проблема в том, что Путин лжец. Он проинструктировал Ушакова не упоминать о саммите вообще», — говорит Бонн.

Эпизод 4. 23 февраля. Звонок Зеленскому

«Разведка нам говорит, что риски высоки. Опасения [вторжения] есть, но нет стопроцентных подтверждений. Но мы понимаем, что они уже готовы к наступлению», — рассказывает украинский президент коллеге.

Положив трубку, Макрон обращается к советникам: «Он всегда хладнокровен. Есть у него такое спокойствие, которое, э-э-э, поражает. Честно, я просто в восторге. В его речи нет нервозности, ничего подобного. Но это и удивляет. Что-то не то сейчас происходит».

Он интересуется, есть ли сейчас у Киева хоть какой-нибудь контакт с Кремлем. Помощники качают головами.

Эпизод 5. 24 февраля. Еще один звонок Зеленскому

Президент Франции спрашивает у Владимира Зеленского, действительно ли кремлевский диктатор Путин приступил к полноценному вторжению.

«То, что они творят, — ужасно. Они захватили новые города, включая областные центры. Используют самолеты, танки. И подходят к Киеву. Мы уже сражаемся в Киеве, Эммануэль», — отвечает тот.

«Есть ли погибшие гражданские, вы знаете сколько?» — спрашивает Макрон.

«Точно не знаем. Тысячи», — говорит Зеленский.

«Понятно. Это тотальная война», — отвечает собеседник.

Президент Украины просит Эммануэля Макрона и лидеров Европы совместно повлиять на диктатора Путина и организовать антивоенную коалицию.

"Займусь этим немедленно", — обещает французский президент.

Несколько секунд после разговора Макрон сидит, постукивая пальцами и склонив голову. Затем смотрит на Бонна. «Да уж…» — говорит советник.

Эпизод 6. 24-25 февраля. Экстренный саммит ЕС

В первом полугодии 2022-го Франция председательствовала в Европейском Союзе. По инициативе Макрона было созвано специальное собрание глав государств и правительств сообщества, чтобы обсудить путинскую интервенцию и способы реагирования на нее.

Дискуссия затянулась. «Это же Европа. 27 лидеров, каждый хочет высказаться, причем по каждой теме», — объясняет автору фильма в кулуарах советница президента Франции по международным вопросам Анн-Софи Брадель. «Но такой подход все же работает, — добавляет Эммануэль Бонн. — В отличие от ООН или других организаций здесь есть общий интерес».

В полтретьего утра Макрон выходит из зала, где проходил саммит. Он улыбается. "Мы согласовали все" , — говорит президент.

Эммануэль Макрон, глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомсии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, ночь с 24 на 25 февраля / Фото: Европейский Совет

Через час на пресс-конференции он делает заявление о крупнейших в истории санкциях против страны-нарушительницы европейского порядка: «ЕС решил нанести суровый удар по Москве, как против отдельных лиц, так и против секторов. Трагические времена истории вернулись. Война здесь, на нашей земле. Поэтому нам важно продемонстрировать, что Европа — это не просто потребительский рынок, а настоящая сила, которая должна заботиться как об энергетической независимости, изменениях климата, так и об обороне, способности защитить наших граждан и наши границы. Война, которую мы переживаем, показывает это со всей жестокостью. В эти трагические времена у ЕС нет другого выбора, кроме как стать такой силой» .

Эпилог. 16 июня. В поезде из Киева

На переговорах в украинской столице Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Румынии Клаус Йоханнис и канцлер ФРГ Олаф Шольц выразили полную поддержку борьбе Украины за свободу и стремлению страны стать полноправной частью Евросоюза.

По дороге из Киева в Польшу Макрон в своем купе подводит в разговоре с журналистом Ги Лагашем итоги визита.

«Изменился ли Зеленский с 8 февраля, когда мы виделись в последний раз? Да! Это судьба. Он ведет войну. Думаю, мы все изменились. Времена ускорили перемены. Я не исключение. Случилось то, что мы считали нереальным. Я очень долго пытался этого не допустить. Думал, что выход можно найти путем доверия, интеллектуальных дискуссий с Путиным. Убежден: после того дня, когда он выбрал войну, все стало необратимым», — заявил президент.

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