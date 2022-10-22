Для поддержки мирных жителей и обеспечение их основных потребностей. ОАЭ выделили Украине $100 млн на гуманитарную помощь 22 октября, 09:06 Генассамблея ООН (Фото:Постоянное представительство ОАЭ в ООН)

Объединенные Арабские Эмираты окажут Украине гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства ОАЭ в ООН.

Международное сообщество должно активизировать свою поддержку для облегчения страданий гражданских лиц и обеспечения удовлетворения их основных потребностей. С этой целью ранее на этой неделе ОАЭ объявили о предоставлении Украине гуманитарной помощи в размере 100 млн. долларов США», — говорится в заявлении, опубликованном в ночь на субботу, 22 октября.

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Представители ОАЭ в ООН призвали стороны придерживаться своих обязательств в соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом, по обеспечению защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, включая энергетическую инфраструктуру, подчеркнув, что гражданские объекты никогда не должны быть целью нападения.