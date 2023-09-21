ОАЭ может ограничить экспорт товаров, которые Россия использует для производства оружия — Bloomberg
Флаг (Фото:Danor/Pizabay)
Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения лицензий на экспорт ряда товаров, которые россияне используют для производства оружия, сообщает Bloomber cо ссылкой на источники знакомые с вопросом.
По словам источников, лицензии на экспорт планируют ввести на чипы и другие компоненты, которые находятся под санкциями США и Европейского Союза.
Люди, которые говорили на условиях анонимности, предупредили, что страна Персидского залива еще не приняла окончательного решения.
«Если эта система будет реализована так, как предусмотрено, то она может привести к отзыву лицензий на товары двойного назначения, предназначенные для боевых действий, что потенциально нанесет ущерб способности Кремля кормить свою военную машину», — говорится в материале Bloomberg.
По мнению некоторых источников, принятие экспортных лицензий может привести к исключению ОАЭ в начале следующего года из серого списка FATF — стран, которые не делают достаточно для раскрытия незаконных потоков средств.
Отмечается, что за последние 18 месяцев ОАЭ превратились в глобальный логистический и торговый центр, через который произошел всплеск импорта технологий из Европы и США. Многие из этих предметов были найдены в российском оружии в Украине.