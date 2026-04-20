ОАЭ обсуждают с США финансовую «подушку» на случай затяжной войны с Ираном — WSJ

20 апреля, 03:46
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ОАЭ имеют около $270 млрд валютных резервов (Фото: REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)

ОАЭ имеют около $270 млрд валютных резервов (Фото: REUTERS/Amr Alfiky/File Photo)

Представители ОАЭ начали переговоры с США о возможной финансовой поддержке на случай, если война с Ираном затянется и нанесет более глубокий удар по экономике страны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, глава центробанка ОАЭ Халед Мохаммед Балама на прошлой неделе в Вашингтоне обсуждал с представителями Федеральной резервной системы и Министерства финансов США, включая Скотта Бессента, возможность валютного свопа в качестве предохранительного механизма. В то же время официального запроса на такую линию Эмираты еще не подавали.

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WSJ пишет, что в Абу-Даби подчеркивают: худших последствий конфликта пока удалось избежать, но риски для экономики остаются высокими. Среди главных опасений — истощение валютных резервов, отток инвесторов, удар по роли страны как глобального финансового хаба, а также падение нефтяных доходов из-за перебоев с экспортом и повреждения энергетической инфраструктуры.

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По информации газеты, эмиратские чиновники также предупредили, что в случае дефицита долларовой ликвидности страна может быть вынуждена активнее использовать юань или другие валюты в нефтеторговле и внешних расчетах. В WSJ отмечают, что такой сценарий потенциально бил бы и по позициям доллара в глобальной энергетической торговле.

Издание добавляет, что ОАЭ имеют около $270 млрд валютных резервов, но последствия войны уже давят на финансовую систему. В частности, Абу-Даби недавно разместил долг на $4 млрд, а государства Персидского залива готовятся к более длительным экономическим потрясениям на фоне регионального конфликта.

NV
Инфографика: NV
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ОАЭ США Дубай война США в Иране Иран

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