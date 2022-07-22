Глава Ми-6 прокомментировал данные о здоровье Путина
Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур прокомментировал данные о состоянии здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Reuters.
На вопрос, знает ли он о состоянии российского президента, Мур ответил: «Нет никаких доказательств того, что Путин серьезно болен».
Ранее заявил директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у американской разведки нет доказательств того, что Путин психически или физически болен.
Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.
О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.
По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».
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