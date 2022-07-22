Глава Ми-6 прокомментировал данные о здоровье Путина

22 июля, 10:00
Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Глава британской разведки Ми-6 Ричард Мур прокомментировал данные о состоянии здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

На вопрос, знает ли он о состоянии российского президента, Мур ответил: «Нет никаких доказательств того, что Путин серьезно болен».

Ранее заявил директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что у американской разведки нет доказательств того, что Путин психически или физически болен.

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В конце апреля британский таблоид The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. А уже в мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который говорит, что Путин болен раком крови.

Бывший британский разведчик, офицер МИ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно.

О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.

По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, не стоит рассчитывать, что Путин умрет в течение года, хотя «есть очень много разных признаков, что он на самом деле болен раком».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин Великобритания Разведка Здоровье МИ-6

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