Решение о визите Макрона в Киев пока не принято — правительство Франции 14 июня, 15:41 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/ Pool via REUTERS)

Возможный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину является одним из нескольких вариантов, но окончательное решение пока не принято.



Об этом сказала пресс-секретарь правительства Франции Оливия Грегуар, сообщает France 24.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Киев в четверг, 16 июня, с Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

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В правительстве Германии отказались подтвердить планы Шольца посетить Киев.

СМИ писали, что Макрон может посетить Украину после решения ЕС по заявке Киева на вступление. По информации Europe 1, Макрон во время визита в Украину может объявить о новых поставках оружия.



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