Превентивного удара не будет. США уточнили свое заявление об уничтожении запрещенных крылатых ракет России

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон уточнила свое заявление относительно уничтожения запрещенных крылатых ракет России.

По словам Хатчисон, о превентивном ударе речи не идет.

"Я не говорю о превентивном ударе по России... Я имею в виду, что Россия должна вернуться к выполнению Договора INF (о ликвидации ракет средней и малой дальности, - Ред.), или мы должны будем соответствовать ее возможностям для того, чтобы защитить интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, с вопиющим нарушением Россией (договора) недопустима", - написала Хатчисон в Twitter.

I was not talking about preemptively striking Russia. My point: ???????? needs to return to INF Treaty compliance or we will need to match its capabilities to protect US & NATO interests. The current situation, with ???????? in blatant violation, is untenable. https://t.co/dRaFoK8xlo — Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) 2 октября 2018 г.

Как пишет Голос Америки, речь идет о новых российски[ наземных ракетах 9M729, которые, по мнению США, нарушают запрет на крылатые и баллистические наземные ракеты средней дальности, предусмотренные в договоре между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года (INF).

Эти ракеты могут позволить России нанести внезапный ядерный удар по Европе. Москва же отрицает нарушения.

2 октября Гатчисон заявила, что Россия должна прекратить скрытую разработку запрещенных договором крылатых ракет, в противном случае США, согласно агентству Reuters, будут готовы уничтожить их до первого применения.

По данным Пентагона, Россия развернула на своей территории крылатые ракеты наземного базирования, несмотря на то, что это нарушает российско-американский договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия разрабатывает новую ракету наземного базирования большого радиуса действия.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США. Документ подразумевает, что обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые ракеты, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.