Превентивного удара не будет. США уточнили свое заявление об уничтожении запрещенных крылатых ракет России

Посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон уточнила свое заявление относительно уничтожения запрещенных крылатых ракет России.

По словам Хатчисон, о превентивном ударе речи не идет.

"Я не говорю о превентивном ударе по России... Я имею в виду, что Россия должна вернуться к выполнению Договора INF (о ликвидации ракет средней и малой дальности, - Ред.), или мы должны будем соответствовать ее возможностям для того, чтобы защитить интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, с вопиющим нарушением Россией (договора) недопустима", - написала Хатчисон в Twitter.

I was not talking about preemptively striking Russia. My point: ???????? needs to return to INF Treaty compliance or we will need to match its capabilities to protect US & NATO interests. The current situation, with ???????? in blatant violation, is untenable. https://t.co/dRaFoK8xlo