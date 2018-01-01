О ней никто не знает: Путин прокомментировал арест Бутиной в США Сегодня, 21:08 96 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин уверяет, что о Марии Бутиной ранее никто не слышал Фото: All4shooters.com

Президент России Владимир Путин заявил, что до ареста Марии Бутиной в США он о ней ничего не слышал.

Об этом сообщает Радио Свобода.

“Ей грозит 15 лет за решеткой. За что? Я спросил всех руководителей наших разведывательных служб, происходит. О ней никто не знает”, - сказал Путин.

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15 июля в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

Позже в СМИ появилась информация, что Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности.