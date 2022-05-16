Страх, ненависть и ипотека. Что обсуждали российские оккупанты в чате, созданном после вторжения РФ в Украину 16 мая, 20:22 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Надпись на стене «Украина, зачем вам НАТО?» в одном из зданий в Буче, которое было захвачено оккупантами (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Российские оккупанты ужасаются потерям в Украине, призывают уничтожать города с гражданскими украинцами и обсуждают трудности с выплатой ипотеки в случае, если будут уволены с военной службы, пишет Украинская правда, которая получила доступ к их чату.



Война России против Украины — главные события 16 мая

Один из оккупантов, которые общаются в чате — 23-летний российский лейтенант Юрий Шалаев, провоевавший в Украине месяц, прежде чем попал в плен. Ранее с видео из его смартфона журналисты УП смонтировали 25-минутный фильм.

Видео дня

Чат в Telegram

Чат Zа наших, в котором было 173 участника, был создан на третий день после полномасштабного вторжения РФ в Украину в Telegram, просуществовал он до 5 апреля.

Его участники разыскивают погибших и обсуждают большие потери российской армии, выясняют, знали ли все военнослужащие, что едут воевать, и размышляют, что лучше — уволиться и иметь проблемы с выплатой ипотеки или рисковать погибнуть.

Кроме того, некоторые пытаются задуматься о том, почему Россия напала на Украину, тогда как другие призывают не делать этого и просто выполнять приказы.

Оккупанты также призывают уничтожать гражданское население, чтобы запугать его и подавить сопротивление, и пытаются выяснить, безопасно ли сдаваться в плен.

Также в чате присутствуют «сведения» о фейковых успехах российских военных, пропагандистские сообщения с призывами поддержать российского диктатора Владимира Путина и обвинениями Украины и НАТО в намерениях напасть на Россию.

Погибшие оккупанты

Уже на третий день в чате оккупантов появляется сообщение «3 камаза груз 200».

Фото: УП

А 28 февраля один из оккупантов сообщает, что остался единственным офицером в своем батальоне.

Фото: УП

Также российские военные публикуют фото уничтоженной колонны своей военной техники и делятся впечатлениями.

Фото: УП

Кроме того, в чат пересылают информацию о потерях среди подразделений ОМОНа и СОБРа, которые были отправлены в Украину «на обучение» без соответствующего оснащения.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Отправляют всех

В чате есть упоминания, что воевать в Украину отправляют любого, в том числе срочников, с которыми для этого срочно заключают контракты.

Фото: УП

Фото: УП

В еще одном сообщении говорится о «сумасшедшем очкарике», который, вернувшись «с мяса», отказался вести своих людей на войну и был арестован ФСБ.

Фото: УП

Пропаганда и фейковые сводки

УП отмечает, что время от времени в чат российских оккупантов присылают пропагандистские материалы, призванные мотивировать военных воевать против Украины.

В них утверждается, что украинская армия проигрывает, и присуисивуют призывы поддерживать президента России. Например: «Как бы вы ни относились к Путину — сейчас нашему политическому и военному руководству нужна наша поддержка», «Война это конечно плохо, но проигранная война — еще хуже».



Также пропагандисты призывают воевать не за богатство режима, а за «историческую справедливость».

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Также в чате сообщалось, что Харьков «взят», а в Киеве чеченцы якобы проводят зачистку.

Фото: УП

Кроме того, российские военные утверждают, что украинская армия якобы намеревалась начать военную операцию на Донбассе 25 февраля.

Фото: УП

Обсуждение уничтожения гражданского населения

Среди обсуждаемых в чате оккупантов тем — убийство гражданских, некоторые из собеседников его одобряют.

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Увольнение и ипотека

Еще одна тема, которую оккупанты обсуждают в чате — увольнение, возможные санкции за него и проблемы с выплатой ипотеки, если расторгнуть контракт.

Фото: УП

Фото: УП

Чат закрыли 5 апреля — когда стало известно, что Шалаев попал в плен.

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