Для российского диктатора Владимира Путина никогда не шла речь только об Украине, и в Вашингтоне теперь это осознают. Это хорошо для Европы, но в то же время потенциально пугающе. Визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву после переговоров по Украине в Абу-Даби имеет ключевое значение.

Об этом пишет Politico, анализируя двухдневные переговоры в столице ОАЭ и желание Вашингтона видеть европейцев на следующих раундах.

Издание отмечает, что спецпосланник президента США Джаред Кушнер, появившись в зале для брифингов для объявления итогов двухдневных переговоров между страной-агрессором Россией и Украиной, он даже не пытался утаить, насколько сложными они были.

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«Реальность такова, что сейчас между сторонами нет доверия», — сказал он, констатировав, что «были довольно сложные дискуссии».

По словам участников переговоров, обе стороны обсудили все самые сложные темы, в том числе самую непростую, территориальную, и отстаивали свои цели.

Также издание обращает внимание на изменение настроений во время переговоров. Так, во вторник, когда переговоры длились четыре с половиной часа, официальные лица назвали их «конструктивными». Однако в среду после двух часов дискуссий они охарактеризовали их как «нейтральные».

Впрочем, подчеркивает Politico, с украинской стороны немногие верили, что переговоры станут прорывом. Самым громким объявлением стал запланированный обмен пленными, который, как сообщил Кушнер, станет самым масштабным за время войны. Однако договориться не удалось даже об окончательных цифрах.

Спецпосланник президента США дал понять, что договоренность будет зависеть от одобрения Владимира Путина, и он намерен получить его во время визита в Москву.

Говоря о предстоящем визите в российскую столицу с другим посланником президента США Стивом Уиткоффом, он сказал, что встретится с Путиным, «чтобы обсудить то, о чем мы говорили сегодня, и попытаться достичь большего прогресса по некоторым вопросам».

По словам украинских переговорщиков, «строгие директивы» из Москвы лимитировали возможности их российских коллег по достижению договоренностей, что сделало переговоры еще сложнее.

Значение поездки спецпосланников президента США Дональда Трампа в Москву — ключевое. По словам Джареда Кушнера, еще одна важная цель в разговоре с Путиным — убедить его допустить Европу к следующему раунду переговоров. Он высказал надежду, что этого удастся достичь и тогда «мы сможем добиться гораздо большего прогресса».

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После американцы отправятся в Дублин, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинская сторона стремятся как можно скорее назначить дату следующих переговоров, так как надеются достичь соглашения до конца года, в то время как Россия масштабирует удары по украинской энергосистеме и энергетическим объектам, а зима все ближе.

Politico подчеркивает, что самым значительным сдвигом последних дней стало изменение позиции США. С тех пор как Трамп вернулся к власти, Киев и Брюссель пытаются убедить Вашингтон воспринимать их аргументы серьезнее. Для европейских союзников Украины такая настойчивость, похоже, принесла свои плоды.

Кушнер и Уиткофф теперь добиваются, чтобы европейцы присоединились к следующему раунду переговоров, чтобы они смогли начать обсуждение одной из самых значимых для Путина тем — отношений с НАТО и будущей системы европейской безопасности.

Джаред Кушнер акцентировал на необходимости того, чтобы европейцы были на переговорах. Он также сообщил, что Путину и его команде неоднократно говорили, что единственный способ добиться результата — это заручиться поддержкой европейцев.

По словам украинских переговорщиков, позиция Москвы начала смягчаться лишь после того, как США стали обсуждать послевоенное урегулирование для обеих сторон.

Издание обращает внимание, что отношение американцев изменилось и относительно Украины. Кушнер хвалит украинских переговорщиков и их «огромные усилия» в Абу-Даби.

Анализируя потенциальные переговоры с участием европейцев, Politico отмечает, что Европе следует мудро выбрать своих представителей.

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Также издание подчеркивает, что европейцы окажутся в самом центре самых опасных переговоров в новейшей истории континента.

Ключевой вопрос заключается в том, насколько тесно дискуссии об изменении системы континентальной безопасности — фундаментом которой служит НАТО — будут связаны с мирными переговорами по Украине, пишет Politico.

Европейцы добиваются, чтобы Украина получила наиболее сильные гарантии безопасности, чтобы предотвратить новое нападение России после окончания войны. А Вашингтон хочет изучить идею коллективной защиты, подобной той, что существует в НАТО, которая могла бы включать и саму Альянс в качестве гаранта.

По словам представителей европейских столиц, последовательность этих переговоров будет иметь решающее значение. Европа готова обсуждать более широкую систему безопасности континента, чтобы развеять тревоги Москвы, но параллельно с мирным процессом по Украине. Они не желают подписываться под любыми масштабными реформами до прекращения войны.

Politico также указывает, что некоторые европейцы настроены настороженно. Немецкие официальные лица, участвующие в переговорах в Абу-Даби, расценивают этот процесс скорее как «российскую ловушку», призванную создать ложное впечатление, будто Москва готова к заключению мира, сообщил изданию анонимный источник, указанный как один из немецких чиновников, осведомленный о ходе переговоров. Европейцы, по его словам, «просто пытаются пережить все это».

Утром в четверг, 12 ноября, специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву.

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Переговоры в Абу-Даби

11 ноября в Абу-Даби завершился второй день переговоров с участием Украины, США и государства-агрессора РФ.

Отдельно состоялись переговоры между делегациями Украины и США, а также представителями НАТО, Еврокомиссии, Великобритании, Германии, Франции и Италии; российская сторона в них участия не принимала. В совместном заявлении все участники этих переговоров подчеркнули, что «любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины».

По итогам переговоров спецпредставители США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября встретятся с Владимиром Путиным в Москве, а затем отправятся в Дублин, где намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным СМИ, стороны обсудили гарантии безопасности, требования Москвы и будущее Украины после войны. Зеленский также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, входивший в состав украинской делегации, назвал раунд переговоров 11 ноября «одним из самых тяжелых». По его словам, представители государства-агрессора РФ пришли «с очень жесткими директивами, поэтому было крайне сложно смягчить дискуссию».

Издание The Telegraph сообщило, что Украина отвергла предложенную США идею пересмотра административных границ своих регионов, призванную разблокировать мирные переговоры с Россией. Ранее The Economist сообщал, что американские переговорщики предлагают изменить границы Донецкой и Луганской областей ради завершения войны — якобы для того, чтобы Путин мог заявить о своей «победе» и захвате Донбасса.