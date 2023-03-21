Путин не получил от Си желанной безграничной поддержки, на Донбассе РФ усилила наступательные операции перед вероятной потерей инициативы — ISW 21 марта, 09:09 Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече 20 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

В первый день визита Си Цзиньпина в Москву Владимир Путин, вероятно, услышал от него существенно более узкое видение российско-китайских отношений, чем хотелось бы Кремлю.

Такой вывод озвучивают аналитики Института изучения войны в новой сводке по итогам 20 марта.

Во время встречи с Владимиром Путиным китайский лидер Си Цзиньпин, вероятно, предложил ему более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, которого добивался Путин. Хотя во время публичной части встречи 20 марта Си и Путин восхваляли прочность китайско-российских отношений, однако в опубликованных 19 марта статьях они предложили разное толкование масштаба этих отношений, считают аналитики ISW. В статье Путина утверждалось, что Россия и Китай строят партнерство по формированию «многополярного мирового порядка» в противовес коллективному «стремлению Запада к доминированию» и в противовес США, которые, по мнению Москвы, проводят политику «двойного сдерживания» в отношении Китая и РФ.

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Си Цзиньпин предложил менее агрессивную ключевую цель для российско-китайских отношений в своей статье. В ней он отметил, что Россия и Китай в целом стремятся к «многополярному мировому порядку», но не озвучивал прямо противостояние с «враждебным Западом». Си Цзиньпин сосредоточился на представлении Китая как потенциального стороннего посредника в войне в Украине и подчеркнул, что предложенный КНР план переговоров «отражает единство взглядов мирового сообщества по преодолению украинского кризиса». Путин написал, что Россия приветствует готовность Китая «сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса» — развязанной РФ войны в Украине. Диктатор, вероятно, надеялся, что Си займет такую же агрессивную риторическую линию против Запада.

Отказ Си Цзиньпина прямо объединить Россию и Китай в геополитическом конфликте с Западом, который видится Путину, является заметным отклонением от «безграничного партнерства» с Россией, объявленного перед началом российского вторжения в Украину. «Риторика Си позволяет предположить, что он не склонен обеспечивать Россию полной экономической и политической поддержкой, которая необходима Москве для преодоления неудач в Украине», — считают эксперты Института. С другой стороны, указывают они, Путин и Си озвучили в целом схожее видение усиления китайско-российского экономического партнерства, поэтому вполне вероятно, что во время визита лидера КНР в Москву они подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения, часть которых может быть направлена на облегчение схем уклонения от санкций. Пекин также предположительно предложит Путину более конкретные инициативы по урегулированию войны в Украине путем переговоров, «хотя остается непонятным, что будет означать его предложение и насколько Кремль воспримет его», отмечают в ISW. Непонятными также остаются перспективы поставок Китаем военной техники в Россию.

Путин тем временем продолжает и, вероятно, будет усиливать свои попытки сплотить остальной мир против Запада — хотя остается маловероятным, что он сможет добиться решающего эффекта в этих усилиях. 20 марта Путин, помимо встречи с Си, принял участие в «международной парламентской конференции» Россия — Африка в многополярном мире. Там он заявил, что Россия и страны Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки выступают против якобы неоколониальной идеологии. Таким образом, на фоне попыток Путина сформировать китайско-российскую ось противостояния с Западом, его заявления на этой конференции означали «усиленное предложение сформировать четкий антизападный блок» тем странам, которые к нему еще не присоединились. Аналитики ISW предполагают: Путин надеялся, что Си в своей риторике предложит подобное видение, чтобы усилить это предложение диктатора, однако отказ Си это сделать, вероятно, будет ослаблять влияние усилий Путина. В целом привлекательность потенциального антизападного китайско-российского блока для ряда стран связана скорее с экономической и политической мощью Китая, чем с Россией — особенно на фоне упадка ее экономической и военной мощностей, которые ухудшилась из-за войны против Украины. Пока такие дипломатические усилия Кремля заручиться дополнительной поддержкой войны продолжают давать мало ощутимых результатов и вряд ли станут эффективнее в будущем, констатируют в Институте изучения войны.

Российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях, что совпадает с сообщениями об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки. ISW предполагает, что оккупанты достигли продвижения в юго-западных и северных районах Бахмута, а также северо-западнее Бахмута, между Богдановкой и Хромовым. 19 марта украинский Генштаб сообщил о попытке наступления войск РФ в направлении села Бердичи (10 км северо-западнее Авдеевки) — это указывает на то, что российские силы, вероятно, продвинулись к западу от Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки) и захватили Степное (западнее Красногоровки).

Аналитики ISW предполагают, что российские войска усиливают темпы боевых действий к северу от Авдеевки, пытаясь создать условия для окружения населенного пункта. Как сообщается, для этого оккупанты задействуют в этом районе большее количество авиационных подразделений для поддержки своих операций. В частности, мэр Авдеевки Виталий Барабаш заявил AFP о том, что российские войска все активнее используют ракеты Х-59, Х-101, Х-555 и С-300 в районе города. Также украинская сторона 20 марта заявила, что российские войска потеряли около трех рот (вероятно, речь идет о пехотных подразделениях) во время штурма Авдеевки с 19 марта. Ранее ISW предполагал, что такая активность врага принесла ему большие потери и, вероятно, была ошибочной попыткой оттянуть украинские силы с других участков фронта в район Авдеевки. Аналитики Института отмечают, что не фиксировали присутствие значительных боевых сил РФ в окрестностях Донецка, поэтому маловероятно, что российские военные смогут выдержать этот временный усиленный темп операции. ISW повторяет свою общую оценку о том, что все российское весеннее наступление, возможно, приближается к кульминации. Поэтому армия РФ, возможно, усиливает операции, чтобы добиться хотя бы незначительных достижений, прежде чем ее силы лишатся инициативы в Украине. В то же время остается вероятным, что продвижение России все еще может заставить Украину вывести силы ВСУ из Бахмута и/или Авдеевки, хотя это маловероятно.

Битва за Бахмут: карта боевых действий

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российское информационное пространство продолжает « с яростью и тревогой» реагировать на выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. ISW отмечает палитру реакций в РФ: от заявлений Пескова о якобы « спокойном» отношение диктатора к ордеру — и до возбуждения Россией уголовных дел против прокуроров МКС. Такой ряд разных реакций свидетельствует, что ордер на арест Путина, вероятно, будет оставаться « головной болью» для РФ и приведет к дальнейшему законодательному и информационному ответу на него.

с яростью и тревогой» реагировать на выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест Путина и Марии Львовой-Беловой. ISW отмечает палитру реакций в РФ: от заявлений Пескова о якобы спокойном» отношение диктатора к ордеру — и до возбуждения Россией уголовных дел против прокуроров МКС. Такой ряд разных реакций свидетельствует, что ордер на арест Путина, вероятно, будет оставаться головной болью» для РФ и приведет к дальнейшему законодательному и информационному ответу на него. Евгений Пригожин, похоже, сохраняет мощные политические рычаги и региональные связи, несмотря на попытки некоторых российских чиновников от него дистанцироваться. Российские власти, вероятно, еще не решили, какое место и роль отвести ЧВК Вагнера на фоне потерь вагнеровцев в Украине и после чрезмерного расширения ресурсов и поддержки ЧВК усилиями Пригожина.

Спикер Главного управления разведки Украины ( ГУР) Андрей Юсов заявил, что частота масштабных ракетных обстрелов России уменьшилась.

ГУР) Андрей Юсов заявил, что частота масштабных ракетных обстрелов России уменьшилась. Россия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой обсудить израильские авиаудары в Сирии — возможно, в ответ на одобрение Израилем экспортных лицензий на системы противодействия беспилотникам для Украины.



Российские источники утверждают, что как украинские, так и российские силы 20 марта вели наступательные операции к северо-востоку от Купянска.

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РФ обвинили неустановленных лиц в закладке бомбы, взорванной возле газопровода в оккупированном Симферополе в Крыму.

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Карты боевых действий: бои на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW