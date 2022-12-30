Последний звонок 2022 года. О чем в закрытом режиме говорили во время онлайн встречи Си Цзиньпин и Путин 30 декабря, 19:40 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин ведет диалог с лидером Китая Си Цзиньпинем в формате видеоконференции. 30 декабря 2022 года (Фото:Sputnik / Mikhail Kuravlev / Kremlin via REUTERS)

Разговор лидеров России и Китая в предпоследний день года продемонстрировал стремление каждого из них использовать другого в собственной сложной политической игре — что пишет об этой встрече западная пресса.

30 декабря президент Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры по видеосвязи.

Вскоре для широкой публики было изложено вступительное слово главы Кремля, где он называл китайского лидера «дорогим другом» и приглашал посетить Москву. Путин указал на рост торговли вопреки «неблагоприятной рыночной конъюнктуре» и заявил о намерениях усиливать военное сотрудничество двух стран.

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«Перед лицом сложной и далеко неоднозначной международной ситуации Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией», — отметил в ответ Си Цзиньпин. После приветственных слов собеседников встреча продолжилась в закрытом режиме.

Этот предновогодний разговор двух лидеров продемонстрировал углубление зависимости Москвы от Пекина, считают обозреватели американского агентства Bloomberg. Вторжение в Украину привело к изоляции России, и та как никогда нуждается в поддержке Китая, соглашается редакция газеты The New York Times. При этом обе страны сейчас оказались в слабой позиции, обремененные геополитическими и экономическими угрозами, что делает их отношения еще более важными, хотя и гораздо более сложными, подчеркивает издание.

После заявления о партнерстве «без границ», которое прозвучало на встрече лидеров России и Китая в феврале 2022 года, вторжение в Украину заставило Пекин быть осторожнее во взаимодействии с Москвой. Хотя Китай напрямую никогда не осуждал российскую агрессию и неизменно возлагал вину за нее на НАТО и США, а также косвенно поддерживал экономику РФ в роли крупнейшего покупателя российской нефти, тем не менее Пекин не оказывал Москве военной поддержки и не помогал обходить американские и европейские санкции. А в ноябре Си осудил угрозы Путина использовать против Украины ядерное оружие.

Развязанная Россией война уже принесла Китаю немало проблем, отмечают в The New York Times. Она сблизила США и ЕС, привлекла нежелательное внимание к возможному вторжению КНР на самоуправляемую территорию Тайваня, а также повысила цены на энергоносители, чем нанесла ущерб экономике Европы — одному из крупнейших экспортных рынков Поднебесной.

Поэтому сейчас и в дальнейшем Си будет призывать Путина к установлению мира, считают аналитики. О мире лидер КНР упомянул и во время сегодняшнего видеозвонка. В частности, он пообещал, что Пекин будет продолжать играть конструктивную роль в поисках решения «кризиса» в Украине, и признал: путь к мирным переговорам не будет гладким.

«Китай очень хочет, чтобы (война) закончилась, — утверждает в комментарии CNN Юнь Сунь, директор китайской программы вашингтонского аналитического центра Stimson Center. — Си попытается подчеркнуть важность мира для Путина. По мере того, как в России усиливается раздражение из-за отсутствия прогресса на поле боя, в глазах Китая назревает время для мирных переговоров».